Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, которая находится в российском чёрном списке, в начале следующей недели отправится с визитом в Москву.

Визит пройдет на фоне напряжённых отношений между Россией и США. В Москве Виктория Нуланд встретится с высокопоставленными чиновниками и другими представителями российской стороны. У неё запланированы переговоры в МИДе и ряде других ведомств. На них обсудят весь спектр двусторонних, региональных и международных проблем, сообщили в Госдепартаменте. Предстоящий визит замгоссекретаря США подтвердил и российский МИД. Он продлится 3 дня, уточнили в ведомстве. С весны 2019го года Нуланд находится в чёрном списке. Она попала туда после того как Соединённые Штаты ввели новые санкции в отношении ряда российских чиновников и бизнесменов. Из-за этого помощница госсекретаря США по делам Европы и Евразии при 44-м президенте страны Бараке Обаме не смогла посетить международную конференцию в Москве. В МИДе больше недели назад сказали, что прорабатывают вопрос выдачи замгоссекретаря США въездной визы в Россию. Сергей Лавров на вопрос о подготовке визита отвечал, что по линии МИДа и Госдепартамента США готовится целый ряд контактов.

После Москвы Виктория Нулланд посетит Бейрут и Лондон.