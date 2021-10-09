Выставка, посвященная Борису Немцову, пройдет сегодня в Москве

В этот день политику, который был убит в центре столицы у стен Кремля, исполнилось бы 62 года. По словам организаторов мероприятия, которое пройдет в Сахаровском центре, посетители выставки увидят фотографии и видеоролики, связанные с Немцовым. Вход для посетителей будет бесплатным, но количество людей ограничено, поскольку необходимо соблюдать противоковидные требования. Российские власти считают Сахаровский центр иностранным агентом.
2021-10-09T09:35:13+03:00
2021-10-09T09:35:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:35, 09 октября 2021
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