Водитель общественного транспорта в Саратове напал на другого, не поделив пассажиров

Конфликт возник после того, как к остановке в центре города одновременно подъехал автобус, который принадлежит частной компании, и троллейбус муниципального предприятия. Маршруты обоих практически полностью совпадают. В итоге водитель автобуса ударил сидевшего за рулем троллейбуса через открытое стекло. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, рассказали в саратовской мэрии. Зачинщику стычки теперь грозит уголовное дело.

