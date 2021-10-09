Российское правительство собирается изменить систему оплаты труда врачей

Пилотный проект, как пишет газета «Коммерсантъ», запустят в семи регионах. Зарплата медицинских работников будет рассчитываться по правилам единым для всей страны. Туда будут входить оклад, стимулирующие и компенсационные выплаты. В министерстве труда и минздраве говорят, что благодаря этому медики станут получать больше, однако насколько, не уточнили. Предполагается, что за первый квартал расходы на оплату труда медперсонала и врачей в пилотных регионах вырастут на треть или на девять миллиардов рублей.