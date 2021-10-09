Власти Сингапура объявили, что коронавирус больше не является угрозой для жителей города, кто сделал прививки

По их данным, сейчас вакцинировано почти 85% граждан страны. Подавляющее большинство заразившихся либо не испытывает симптомов, либо болезнь протекает у них в легкой форме, утверждают в правительстве. Там предупредили, что в мире до сих пор распространяется индийский вариант коронавируса, который представляет серьезную опасность. В то же время власти уверены, что полным карантином уже не решить эту проблему.