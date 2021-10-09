Власти Сингапура объявили, что коронавирус больше не является угрозой для жителей города, кто сделал прививки

По их данным, сейчас вакцинировано почти 85% граждан страны. Подавляющее большинство заразившихся либо не испытывает симптомов, либо болезнь протекает у них в легкой форме, утверждают в правительстве. Там предупредили, что в мире до сих пор распространяется индийский вариант коронавируса, который представляет серьезную опасность. В то же время власти уверены, что полным карантином уже не решить эту проблему.
2021-10-09T09:34:04+03:00
2021-10-09T09:34:04+03:00
https://echo.msk.ru/news/2916786-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:34, 09 октября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
МИД: Россия направила в ОЗХО встречный демарш на письмо западных стран по делу Навального «Российская сторона считает ответ, полученный от Германской Стороны 2 октября 2020 года, неудовлетворительным. Ответов от Французской и Шведской Сторон в рамках запросов по статье IX Конвенции РФ не получила вовсе…»