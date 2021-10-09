Китай и США договорились о дополнительных консультациях по вопросам торговых отношений

На встрече вице-премьера КНР Лю Хэ с торгпредом США Кэтрин Хай речь шла об отмене пошлин и санкций. Некоторые вопросы, впрочем, остались нерешенными, признали представители американской стороны. Торговые отношения двух стран ухудшились при предыдущем президенте США Дональде Трампе. Тогда Вашингтон развязал торговую войну с Пекином, ввел пошлины на китайские товары, а также санкции против некоторых компаний.