Китай и США договорились о дополнительных консультациях по вопросам торговых отношений

На встрече вице-премьера КНР Лю Хэ с торгпредом США Кэтрин Хай речь шла об отмене пошлин и санкций. Некоторые вопросы, впрочем, остались нерешенными, признали представители американской стороны. Торговые отношения двух стран ухудшились при предыдущем президенте США Дональде Трампе. Тогда Вашингтон развязал торговую войну с Пекином, ввел пошлины на китайские товары, а также санкции против некоторых компаний.
2021-10-09T09:33:44+03:00
2021-10-09T09:33:44+03:00
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09:33, 09 октября 2021
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