Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, которую ранее российские власти внесли в черный список, посетит Москву

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, которую ранее российские власти внесли в черный список, на следующей неделе посетит Москву. В первой половине недели у нее запланированы встречи в российском МИДе, а также с другими официальными лицами. Эту информацию подтвердили в российском внешнеполитическом ведомстве. Два года назад Нуланд отказали в российской визе. Москва внесла ее в черные списки в качестве ответа на американские санкции против российских чиновников и предпринимателей. При президенте США Бараке Обаме она была помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии.