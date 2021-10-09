Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, которую ранее российские власти внесли в черный список, посетит Москву

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, которую ранее российские власти внесли в черный список, на следующей неделе посетит Москву. В первой половине недели у нее запланированы встречи в российском МИДе, а также с другими официальными лицами. Эту информацию подтвердили в российском внешнеполитическом ведомстве. Два года назад Нуланд отказали в российской визе. Москва внесла ее в черные списки в качестве ответа на американские санкции против российских чиновников и предпринимателей. При президенте США Бараке Обаме она была помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии.
2021-10-09T09:32:41+03:00
2021-10-09T09:32:41+03:00
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09:32, 09 октября 2021
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