В России сегодня пройдет правовой диктант для предпринимателей

Организаторы хотят помочь предпринимателям защититься от лазеек в договорах и от проверок контролирующих органов. Вопросы о том, как должны работать контролирующие ведомства, будут в списке тех, что зададут во время диктанта. Наряду с ними анонсированы и темы налогообложения. Во время прошлого диктанта больше всего неправильных ответов было именно в блоке налогового права. Результаты индивидуального тестирования не раскрываются, а просто составляется статистика.

Все вопросы диктанта будут задавать предприниматели, их назвали диктаторами. Они сталкивались с некоторыми ситуациями по теме и будут рассказывать свои истории. В зависимости от города диктаторами будут самые яркие местные бизнесмены.

Правовой диктант пройдет в 15 городах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.