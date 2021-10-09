HeadHunter: Почти половина россиян готовы переехать в другой регион ради работы

Почти половина россиян, согласно исследованию сервиса HeadHunter, готовы переехать в другой регион ради работы. Чаще всего, почти две трети из ответивших положительно, сменить место жительства согласны специалисты в области информационных технологий. менеджеры по продажам и бухгалтеры, передает агентство РИА Новости. Какие именно регионы предпочитают они для переезда, не уточняется. Реже других к смене места расположены юристы, финансисты, студенты и молодые специалисты без опыта.