HeadHunter: Почти половина россиян готовы переехать в другой регион ради работы

Почти половина россиян, согласно исследованию сервиса HeadHunter, готовы переехать в другой регион ради работы. Чаще всего, почти две трети из ответивших положительно, сменить место жительства согласны специалисты в области информационных технологий. менеджеры по продажам и бухгалтеры, передает агентство РИА Новости. Какие именно регионы предпочитают они для переезда, не уточняется. Реже других к смене места расположены юристы, финансисты, студенты и молодые специалисты без опыта.
2021-10-09T09:09:56+03:00
2021-10-09T09:09:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:09, 09 октября 2021
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