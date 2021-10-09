Американский президент лично поздравил новых лауреатов Нобелевской премии мира

В письме Джо Байдена главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе отмечается, что оба они борются с злоупотреблением властью, разоблачают коррупцию и требовать прозрачности. Отдельно глава белого дома подчеркнул, что журналисты сталкиваются с постоянными угрозами, преследованиями и запугиванием, даже, в случае Муратова, со смертью своих коллег.

В свою очередь Мария Ресса в эфире телеканала Sky News призвала власти в России и мире уважать журналистов.

Накануне с присуждением премии главного редактора «Новой» поздравил пресс-секретарь российского президента Димитрий Песков. Планирует ли поздравлять лично Владимир Путин, в Кремле не уточнили.