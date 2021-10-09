Сборная России по футболу одержала верх над командой Словакии в отборочном матче Чемпионата мира

Встреча в Казани накануне поздно вечером завершилась со счетом 1:0. Автогол забил в середине первого тайма словацкий защитник Милан Шкриньяр. Уже в понедельник россияне встретятся в рамках отборочного тура с командой Словении. Игра пройдет Мариборе. Сейчас сборная России занимает второе место в группе, на первом расположились хорваты.

