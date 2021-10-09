Норильск, Новокузнецк и Череповец вошли в тройку самых загрязняющих окружающую среду городов России

Как отметила в Instagram глава Росприроднадзора Светлана Радионова, распределение мест связано с концентрацией крупнейших металлургических, нефтехимических и теплоэнергетических производств, которые используют грязные виды топлива. При этом по отдельности такие предприятия проходят проверку на уровень выбросов, но из-за их расположения в одном месте, нормативы не выполняются. Ранее Радионова обвинили бизнес в том, что его экологические отчеты не соответствуют действительности. В РСПП эти обвинения отвергали.