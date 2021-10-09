Норильск, Новокузнецк и Череповец вошли в тройку самых загрязняющих окружающую среду городов России

Как отметила в Instagram глава Росприроднадзора Светлана Радионова, распределение мест связано с концентрацией крупнейших металлургических, нефтехимических и теплоэнергетических производств, которые используют грязные виды топлива. При этом по отдельности такие предприятия проходят проверку на уровень выбросов, но из-за их расположения в одном месте, нормативы не выполняются. Ранее Радионова обвинили бизнес в том, что его экологические отчеты не соответствуют действительности. В РСПП эти обвинения отвергали.
2021-10-09T08:34:08+03:00
2021-10-09T08:34:08+03:00
https://echo.msk.ru/news/2916770-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:34, 09 октября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
МИД: Россия направила в ОЗХО встречный демарш на письмо западных стран по делу Навального «Российская сторона считает ответ, полученный от Германской Стороны 2 октября 2020 года, неудовлетворительным. Ответов от Французской и Шведской Сторон в рамках запросов по статье IX Конвенции РФ не получила вовсе…»