Второй за неделю крупный сбой произошел в работе Facebook и Instagram, а также сервиса WhatsApp

Второй за неделю крупный сбой произошел в работе социальных сетей Facebook и Instagram, а также сервиса WhatsApp. В этот раз неполадки удалось устранить быстрее, чем в понедельник. Спустя пару часов после первых жалоб на проблемы с доступом к сервисам компания Facebook сообщала, что проблемы удалось устранить. В понедельник все три ресурса были недоступны почти 6 часов. Как сообщалось, причиной стала ошибка инженеров Facebook при установке обновления.
2021-10-09T08:33:09+03:00
2021-10-09T08:33:09+03:00
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08:33, 09 октября 2021
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