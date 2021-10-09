Второй за неделю крупный сбой произошел в работе Facebook и Instagram, а также сервиса WhatsApp

Второй за неделю крупный сбой произошел в работе социальных сетей Facebook и Instagram, а также сервиса WhatsApp. В этот раз неполадки удалось устранить быстрее, чем в понедельник. Спустя пару часов после первых жалоб на проблемы с доступом к сервисам компания Facebook сообщала, что проблемы удалось устранить. В понедельник все три ресурса были недоступны почти 6 часов. Как сообщалось, причиной стала ошибка инженеров Facebook при установке обновления.