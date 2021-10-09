Президент США Джо Байден поздравил новых лауреатов Нобелевской премии мира

В письме главы Белого дома главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе отмечается, что оба они неустанно и бесстрашно следуют фактам, работали над тем, чтобы пресекать злоупотребление властью, разоблачать коррупцию и требовать прозрачности. Журналисты сталкиваются с постоянными угрозами, преследованиями и запугиванием, судебными исками и даже, в случае Муратова, со смертью своих коллег, подчеркнул Байден. Накануне с присуждением премии главного редактора «Новой» поздравил пресс-секретарь российского президента Димитрий Песков. Планирует ли поздравлять лично Владимир Путин, в Кремле не уточнили.

