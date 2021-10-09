Часть жилого дома обрушилась в Батуми

Погибли, по предварительным данным, 5 человек. Двое жильцов госпитализированы, говорят в спасательных службах. Поисковые работы идут уже несколько часов. О причинах обрушения одной из секций многоэтажного здания пока не сообщается.
2021-10-09T08:31:38+03:00
2021-10-09T08:31:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:31, 09 октября 2021
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