Дмитрий Муратов, ставший лауреатом Нобелевской премии мира, считает, что Алексей Навальный достоин этой награды

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, ставший лауреатом Нобелевской премии мира, считает, что политик Алексей Навальный достоин этой награды. Такое мнение он высказал в интервью «Эху Москвы». Дмитрий Муратов также подчеркнул, что он не испытывает чувство вины за то, что премию получил именно он, а не Алексей Навальный.

Главный редактор «Новой газеты» подчеркнул, что считает награду «премией редакции». В том числе убитых коллег — Игоря Домникова, Юрия Щекочихина, Анны Политковской, Насти Бабуровой, Стаса Маркелова, Наташи Эстемировой. Он добавил, что не оставит себе денежную часть премии. В редакции планируют поддержать благотворительный фонд «Круг добра» и Фонд помощи хосписам «Вера», а также независимые медиа.

