Более 100 тысяч россиян в июле и августе умерли от коронавируса, это следует из данных Росстата

Более 100 тысяч россиян в июле и августе умерли от коронавируса, это следует из опубликованных накануне данных Росстата. С начала эпидемии ковид унёс жизни более 400 тысяч человек, подсчитала газета РКБ. Это почти вдвое выше данных, которые публикует оперативный штаб.

В августе напрямую от ковида или его последствий, которые привели к осложнению других заболеваний, умерли 49 тысяч человек, сообщили в Росстате. Это немного меньше июльского показателя смертности с коронавирусом – более 51 тысячи умерших – максимума за всё время эпидемии в России. Ситуация по летальности гораздо хуже чем в прошлом году. Только за период с начала года по август включительно в стране ушли из жизни более 250ти тысяч человек, которые на момент смерти болели ковидом. Это притом, что за весь прошлый год данным Росстата умерли 163 тысячи человек, пишет газета РБК. Суммируя эти данным выходит, что с начала эпидемии коронавирус будь он основной причиной или стал сопутствующим заболеванием, вызвавшим серьёзные осложнения, привёл к смерти более 400 тысяч жителей страны, тогда как оперативный штаб говорит о примерно 210-ти тысячах случаев. Расхождения с данными Росстата объясняют разной методикой подсчёта.

С начала месяца число умерших от коронавируса за сутки почти ежедневно растёт, накануне по официальным данным в стране умерли 936 человек – это очередной максимум за всё время эпидемии ковида.