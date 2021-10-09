В Греции для привитых туристов и жителей отменяют ограничения по коронавирусу

Все ограничения отменяются для сделавших прививку даже в «красных зонах», где регистрируется максимальное число случаев коронавируса. Новую «дорожную карту» представили местные власти.

Как сообщает российская Ассоциация туроператоров, правила будут действовать во всех заведениях Греции. Там больше не станут ограничивать число участников массовых мероприятий, если они прошли вакцинацию. Однако персонал все еще должен соблюдать санитарные нормы и носить маски, в отличие от гостей.

При этом в местах, где собираются и те, кто прививку не сделал, сохраняются действующие ограничения, в том числе на заполняемость зала.

Правительство Греции отмечает, что в дальнейшем также планируются меры для нормализации жизни в стране, и существующие ограничения будут смягчать.

Ранее национальный комитет по вакцинации Греции одобрил въезд в страну туристов, сделавших прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V».