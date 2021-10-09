Z Архив новостей новости
5 0 6 0
07:11, 09 октября 2021

В Греции для привитых туристов и жителей отменяют ограничения по коронавирусу

Все ограничения отменяются для сделавших прививку даже в «красных зонах», где регистрируется максимальное число случаев коронавируса. Новую «дорожную карту» представили местные власти.

Как сообщает российская Ассоциация туроператоров, правила будут действовать во всех заведениях Греции. Там больше не станут ограничивать число участников массовых мероприятий, если они прошли вакцинацию. Однако персонал все еще должен соблюдать санитарные нормы и носить маски, в отличие от гостей.

При этом в местах, где собираются и те, кто прививку не сделал, сохраняются действующие ограничения, в том числе на заполняемость зала.
Правительство Греции отмечает, что в дальнейшем также планируются меры для нормализации жизни в стране, и существующие ограничения будут смягчать.

Ранее национальный комитет по вакцинации Греции одобрил въезд в страну туристов, сделавших прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V».


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Михаил Саакашвили из тюрьмы обратился к своим сторонникам с письмом Политик призвал граждан принять участие в сегодняшних местных выборах, а затем защищать результаты голосования…

5 88 6 21902 02.10
Блоги

+ Концерт под портретом Сталина прошел в красноярской школе в День учителя 00:33 Концерт под портретом Сталина прошел в красноярской школе в День учителя Родители возмутились, а учителя пояснили, что просто хотели обратиться к истории…

5 340 6 31236 06.10
8читать ;смотреть
Блоги

Михаил Новицкий актер, музыкант, эколог

Кто кричал «Слава Украине!» в Петербурге? Всем присутствующим было приказано оставаться на местах, ибо пассажиры кораблика должны дать письменные пояснения, кто из них посмел кричать во время плавания «Слава Украине!»...

5 456 6 52507 03.10
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

И снова об иноагентах и Британии Если кратко: частью британской истории и культуры стало регулярное использование незаконных приемов в международных делах во благо интересов Королевства…

5 168 6 19285 04.10
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Об этом Сара Рейнсфорд и BBC не расскажут Среди упомянутых целей проектов — стимулирование правозащитной деятельности, поддержание ЛГБТ-сообщества, развитие сети независимых журналистов и блогеров… Инициирование и продвижение таких проектов выходит за рамки российского законодательства…

5 79 6 9377 04.10
Блоги

+ Интервью Александра Лукашенко телекомпании CNN Интервью Александра Лукашенко телекомпании CNN Смотреть…

5 37 6 13027 02.10
Блоги

С двумя нобелевскими лауреатами

5 53 6 8088 08.10
Интервью Интервью

Дмитрий Рогозин гость: Дмитрий Рогозин глава «Роскосмоса»

О запуске на МКС киноэкипажа Все настаивали на том, чтобы, с одной стороны, сделать первое честное кино о реальном космосе в самом космосе, и не руками дилетантов, а именно профессиональных кинематографистов…

5 41 6 7214 05.10
Блоги

МИД: Россия направила в ОЗХО встречный демарш на письмо западных стран по делу Навального «Российская сторона считает ответ, полученный от Германской Стороны 2 октября 2020 года, неудовлетворительным. Ответов от Французской и Шведской Сторон в рамках запросов по статье IX Конвенции РФ не получила вовсе…»

5 33 6 6184 08.10
Блоги

Елизавета Пескова блогер

Как я реагирую на хейт, связанный с семьей Объяснить, что он мне родной папа, а не пресс-секретарь президента, объяснить, что вообще такое профессия пресс-секретаря, что я не имею отношения к поступкам или словам родителей, и тем более к чужим должностям…

5 149 6 28740 08.10
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Премия нравственному сопротивлению лжи и насилию. Непраздничное поздравление Дмитрию Муратову Присуждение Нобелевской премии мира Дмитрию Муратову – это антивоенное заявление Нобелевского комитета. Оно показывает, что мир понимает: Россия находится на грани гражданской войны…

5 28 6 5436 08.10
Без посредников

Алексей Венедиктов ведущий: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

Чем больше будут люди кричать, визжать, вопить и лгать – тем больше шансов, что электронное голосование будет применено. Потому что если вы кричите, вопите и лжете, это значит, у вас ничего больше нет…

5 76 6 16101 07.10
#слушать 52:08 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Таня Фельгенгауэр журналист

Нобелевская премия мира как повод для массовой истерики (и зря) Наверное, логичнее было бы присудить премию редакции «Новой», а не только главному редактору. Журналисты газеты из года в год отстаивают справедливость, права человека, рискуют жизнью…

5 115 6 24621 08.10
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Российская настоящая журналистика заслужила эту премию Будем гордиться и Андреем Сахаровым, и Михаилом Горбачевым, и Дмитрием Муратовым — Нобелевскими лауреатами премии мира…

5 76 6 19161 08.10
Блоги

Александр Баунов журналист, публицист, главный редактор сайта Carnegie.ru

Мои искренние поздравления Дмитрию Муратову Тут многие недооценивают, насколько для современных западных институций токсична националистическая тема. Вроде бы когда это было, но западные собеседники годы спустя продолжают спрашивать про национализм Навального…

5 40 6 10373 08.10
Голосование
Вы рады, что Дмитрий Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира?
5 59 6 14961 08.10

Популярное за неделю

Новости

МВД опубликовало видеозапись морпехов США, которых заподозрили в краже рюкзака из московского кафе Пострадавший предположил, что они не планировали красть его вещь

5 8 6 1899
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Путин молчит, загадочно улыбается. Я подозреваю, что он удивлен тупостью медиамира и тем, что медиамир, население не понимают, к чему он клонит и чего он хочет. Всё так очевидно…

5 36 6 86854 06.10
#слушать 51:24 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Вы рады, что Дмитрий Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира?
5 59 6 14922 08.10
Блоги

Открытое письмо Артура Стеценко, мужа вице-президента Сбербанка Марины Раковой «Я не комментирую ситуацию с Мариной, так как действительно не знаю, где она находится. Но хотел бы сказать про моих бывших коллег…»

5 157 6 192191 03.10
Интервью Полный Альбац

гости: Сергей Смирнов, Роман Доброхотов, Галина Арапова, Григорий Охотин

Куда несётся Кремль? Евгения Альбац: Я себе задавала вопрос: ну откуда у них такая истерика? Что с ними происходит? Я сегодня ночью, когда читала это расследование, все поняла…

5 63 6 62589 04.10
#слушать 47:31 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9284486
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5048235

Сегодня в эфире