Старшая дочь Рамзана Кадырова возглавила министерство культуры Чечни

Айшат Кадыровой сейчас 22 года.

Талантливый и креативный руководитель, а также трудолюбивый и замечательный организатор. Так дочь главы республики охарактеризовал у себя в «Инстаграме» ближайший соратник Кадырова и спикер чеченского парламента Магомед Даудов. По его словам, девушка уже внесла колоссальный вклад в развитие региона — в частности библиотек, домов культуры и театров в должности замминистра.

«Газета.ру» в этой связи напоминает, что старшая дочь Кадырова в прошлом году открывал на месте закрытой библиотеке ресторан. До этого девушка возглавляла основанный ее матерью модный дом, который специализировался на одежде для верующих мусульманок.

Это не первый случай, когда родственники Кадырова получают должности в органах власти. Так его близкие получали руководящие места в министерстве физкультуры и мэрии Грозного.