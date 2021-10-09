РКК «Энергия»: Западные санкции и разрыв кооперации с Украиной угрожают безопасности российского сегмента МКС

Западные санкции и разрыв кооперации с Украиной угрожают безопасности российского сегмента МКС — обеспечению его работоспособности.

Об этом говорится в статье сотрудников ракетно-космической корпорации «Энергия», опубликованной в научном журнале «Космическая техника и технологии», которую цитирует РИА «Новости».

Отмечается, что поскольку часть запчастей шла из-за границы, возник дефицит, а налаживание их производства в России привело к росту затрат и сроков, усложнило процессы ремонта в космосе.

Текущее состояние российского сегмента МКС, отмечают авторы, позволяет эксплуатировать его до 2024 года включительно. Но в случае большого количества отказов это может стать нецелесообразным из-за невозможности восстановления его работоспособности.