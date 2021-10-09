Украинскому политику Виктору Медведчуку предъявили новые обвинения в госизмене

Служба безопасности Украины выложила в открытый доступ телефонные переговоры Виктора Медведчука, который возглавлял на Украине партию «Оппозиционная платформа — За жизнь», которую часто называют прокремлевской.

На записях, опубликованных в интернете, речь идет преимущественно об угольном бизнесе на Донбассе. По версии следствия, во время кризиса на юго-востоке страны, Украина решила закупать уголь в Африке, однако Россия помешала реализации этих планов, чтобы не допустить усиления независимости страны.

Медведчук, по версии украинских спецслужб, вел беседы с рядом российских и украинских чиновников и лоббировал поставки угля с Донбасса. В переговорах фигурируют имена советника Президента России Владислава Суркова, а также заместителя руководителя президентской администрации Дмитрия Козака.

К записям оказался причастен и экс-президент Украины Петр Порошенко. В СБУ отметили, что доказательств его участия в деле пока нет, однако эта версия будет прорабатываться.

Медведчук находится под домашним арестом с 13 мая. Государственное бюро расследований Украины вручило политику повестку на 11 октября для предъявления новых обвинений.