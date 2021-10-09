Дмитрия Муратова и Марию Ресса поздравил с присуждением Нобелевской премии мира президент США Джо Байден

По его словам, они «неустанно и бесстрашно следовали за фактами», «работали над проверкой случаев злоупотребления властью, требовали прозрачности и разоблачали коррупцию, упорно создавали независимые СМИ и защищали их от сил, которые стремились отнять у них голос».

«И за свою приверженность основным принципам свободной прессы — принципам, которые необходимы для здоровой демократии — они столкнулись с постоянными угрозами, преследованием и запугиванием, судебными исками и даже, в случае с Муратовым, смертью его коллег», — говорится в заявлении американского лидера, текст которого распространила пресс-служба Белого дома.