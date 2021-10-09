Сервис каршеринга «Делимобиль» собирается провести IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже. Российская компания подает заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Количество акций и их ценовой диапазон пока не определены. Из документов следует, что с августа этого года членом совета директоров компании является бывший премьер Италии Маттео Ренци.

В сентябре Reuters со ссылкой на источники сообщил, что в ходе первого публичного размещения акций «Делимобиль» может привлечь около 350 миллионов долларов. В свою очередь источник Forbes на ИТ-рынке говорил, что эта оценка занижена.

«Делимобиль» был создан в 2015 году. В настоящий момент сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и еще нескольких российских городах. Суммарный парк атомобилей составляет более 15 тысяч. Количество пользователей превышает пять миллионов.