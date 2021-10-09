Зачетную систему по физкультуре в школьных аттестатах планируется изменить. Президент Владимир Путин дал соответствующее поручение правительству по итогам заседания Совета по развитию физкультуры и спорта. Во время заседания глава Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова раскритиковала отмену оценок по физкультуре в школе и применение с этого года системы «зачет — незачет». По ее словам, подобная практика уже была в «лихие 1990-е» и оказала негативный эффект на мотивацию школьников к систематическим занятиям спортом.