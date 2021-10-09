Суд Лондона перенес рассмотрение дела об экстрадиции российского бизнесмена Олега Тинькова в США. Заседание должно состояться 1 ноября, а не 14 октября, как планировалось ранее. Об этом сообщили ТАСС в суде. В конце февраля прошлого года налоговая служба США предъявила претензии Тинькову в нарушении американского налогового законодательства. Ему грозило до шести лет тюремного заключения. В сентябре этого года банкир достиг соглашения об урегулировании дела с властями в США, признав вину по одному из предъявляемых ему обвинений и выразив готовность выплатить компенсацию в размере 506 миллионов долларов.
2021-10-09T05:05:53+03:00
2021-10-09T05:05:53+03:00
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05:05, 09 октября 2021
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