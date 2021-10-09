Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, ставший лауреатом Нобелевской премии мира, заявил, что присудил бы ее Алексею Навальному. В эфире «Эха» он пояснил, что политика стоило бы наградить за его абсолютную смелость и выдающуюся самоиронию. Журналист выразил уверенность в том, что у Навального есть шансы получить премию в будущем. Муратов подчеркнул, что считает награду «премией редакции». В том числе убитых коллег — Игоря Домникова, Юрия Щекочихина, Анны Политковской, Насти Бабуровой, Стаса Маркелова, Наташи Эстемировой. Он добавил, что не оставит себе денежную часть премии. В редакции планируют поддержать благотворительный фонд «Круг добра» и Фонд помощи хосписам «Вера», а также независимые медиа.
2021-10-09T05:05:05+03:00
2021-10-09T05:05:05+03:00
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Эксклюзив Эха 05:05, 09 октября 2021
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