Президент США Джо Байден вдвое увеличил квоту приема беженцев в страну с 62,5 тысяч до 125 тысяч человек. Об этом говорится в заявлении Белого дома. Отмечается, что это оправдано гуманитарными соображениями или иным образом отвечает национальным интересам. При этом из стран Европы и Центральной Азии вашингтонская администрация намерена принять 10 тысяч беженцев. Ранее правительство предупредило Конгресс о намерении увеличить квоту приема беженцев в страну.

В мае президент Джо Байден увеличил лимит приема беженцев с установленной ранее его предшественником Дональдом Трампом самой низкой квоты с 1980 года в 15 тысяч человек.