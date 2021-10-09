МВД опубликовало видеозапись морпехов США, которых заподозрили в краже рюкзака из московского кафе. На двух записях трое молодых людей выходят из бара, а затем заходят в американское посольство. На одном из них надет черный рюкзак. Мужчина шатается, плохо стоит на ногах, двое других его поддерживают.

Ранее в МВД сообщили, что у отдыхающего в кафе на улице Сретенка украли рюкзак. По его заявлению возбуждено уголовное дело по статье «кража». Подозреваемыми оказались три административно-технических сотрудника американского посольства, а именно военнослужащие корпуса морской пехоты в возрасте от 21 до 26 лет. МИД потребовал от посольства США лишить их дипломатического иммунитета, чтобы привлечь к ответственности. В противном случае, они должны незамедлительно покинуть Россию, заявили в ведомстве.

Сам пострадавший рассказал «РИА Новости», что оставил рюкзак под барной стойкой, а когда вернулся, его там не было. Он обратился в полицию. По словам владельца, в рюкзаке были наличные, документы, спортивная форма и компьютерная мышь. В МВД оценили сумму ущерба в 15 тысяч рублей. Как предположил пострадавший, подозреваемые не планировали красть его вещь.