Заседания по делу погибшего в СИЗО бизнесмена Валерия Пшеничного закрыли для слушателей и журналистов

Заседания по делу погибшего в СИЗО бизнесмена Валерия Пшеничного и инженера судостроительного завода «Адмиралтейские верфи» Глеба Емельченкова закрыли для слушателей и журналистов. Кировский суд Санкт-Петербурга сослался на гостайну. Об этом сообщает интернет-издание «Медиазона»* со ссылкой на адвокатов обвиняемых Виталия Ивашкова и Станислава Журавлева. По их словам, ранее в деле никакой гостайны не усматривали.

Пшеничного, которого называли «русским Илоном Маском», обвиняют в хищении денег у министерства обороны при выполнении заказа по разработке 3D-моделей подводных лодок. В 2018 году его арестовали, а через две недели нашли мертвым в СИЗО. Официальной причиной смерти СК назвал самоубийство. При этом на теле предпринимателя нашли следы жестких пыток и признаки сексуального насилия.

*«Медиазона» внесена в реестр СМИ-иноагентов