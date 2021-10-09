Театр на Таганке вновь стал единым после почти тридцатилетнего раскола. Название объединенного театра останется прежним. Часть здания, где играли члены «Содружества актеров Таганки», теперь будет называться Новой сценой. Об этом сообщила директор обоих коллективов Ирина Апексимова, передает «РИА Новости». В конце сентября артисты двух трупп выступили в одном спектакле «Земляничная поляна». В декабре в Театре на Таганке состоятся премьеры на обеих сценах.

Напомню, из-за конфликта в 1993 году труппа раскололась на две части. Одна осталась с Юрием Любимовым на старой сцене, другая во главе с Николаем Губенко организовала «Содружество театра на Таганке». При этом они находились в одном здании, занимая две разные сцены.