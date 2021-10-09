Делегация США встретится с высокопоставленными представителями радикального движения «Талибан». Переговоры пройдут сегодня и завтра в катарской столице Дохе. Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники. По их информации, эта встреча станет первой между сторонами после вывода американских войск из Афганистана. Представители США, по данным Рейтер, постараются оказать давление на талибов с целью обеспечения безопасной эвакуации оставшихся в Афганистане граждан США и других стран, а также освобождения удерживаемых талибами американцев.

«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.