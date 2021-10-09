В МИД подтвердили визит в Россию замгоссекретаря США Виктории Нуланд. Она посетит Москву с 11 по 13 октября. Запланированы ее встречи в министерстве и с другими официальными лицами, написала в своем Telegram-канале официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По ее словам, об этом просила американская сторона. Ранее пресс-служба госдепа США сообщила, что Нуланд отправится в Москву 11 октября, чтобы встретиться с высокопоставленными представителями и обсудить спектр двусторонних, региональных и международных проблем.

В конце сентября замглавы МИД Сергей Рябков говорил, что вопрос о поездке Нуланд в Россию прорабатывается, но у нее нет действующей въездной визы. Дипломат находится в черном списке Москвы, который был создан в ответ на американские санкционные списки.