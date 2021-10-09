Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области возросло до 21. Накануне скончались еще трое, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава. Еще 28 человек пострадали. Некачественный алкоголь люди приобрели в разных местах и в разной таре. Умершим было от 36 до 73 лет. Предварительный диагноз — токсическое действие метанола.

В рамках расследования о массовом отравлении задержаны шесть человек. Среди них — 29-летний житель Орска, который, по версии следствия, организовал нелегальное производство и сбыт алкоголя, а также 47-летняя женщина и 60-летний мужчина, осуществившие его продажу. Еще двое — родственники основного фигуранта.