Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин не доволен игрой команды в матче со Словакией. По его словам, у футболистов не получилась игра с мячом. Российский голкипер Матвей Сафонов был лучшим игроком, это означает, что команда в целом сыграла плохо, сказал Карпин. Россияне минувшим вечером победили команду Словакии в Казани в матче отборочного турнира чемпионата мира со счетом 1:0. Единственный гол забил защитник сборной Словакии, срезавший мяч в собственные ворота. Следующий матч сборная России проведет 11 октября на выезде против команды Словении.