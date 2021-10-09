Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин не доволен игрой команды в матче со Словакией. По его словам, у футболистов не получилась игра с мячом. Российский голкипер Матвей Сафонов был лучшим игроком, это означает, что команда в целом сыграла плохо, сказал Карпин. Россияне минувшим вечером победили команду Словакии в Казани в матче отборочного турнира чемпионата мира со счетом 1:0. Единственный гол забил защитник сборной Словакии, срезавший мяч в собственные ворота. Следующий матч сборная России проведет 11 октября на выезде против команды Словении.
2021-10-09T02:14:57+03:00
2021-10-09T02:14:57+03:00
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02:14, 09 октября 2021
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