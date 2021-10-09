Facebook сообщил об устранении неполадок, возникших в работе сервисов компании. Они возобновили работу. Ранее пользователи вновь стали жаловаться на сбои с работой Facebook, Instagram и WhatsApp. Согласно данным портала Downdetector, с проблемами столкнулись в основном в США. Однако сбои регистрируют и в других странах, в том числе в России.

На этой неделе произошел глобальный сбой работы Facebook и принадлежащих ему сервисов. Он продолжался примерно шесть часов. В компании объяснили это неправильным изменением конфигурации на магистральных маршрутизаторах, заверив, что данные пользователей не пострадали.