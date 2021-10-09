Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили продолжает голодовку в тюрьме города Рустави и не намерен ее прекращать

Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили нормальное. Он продолжает голодовку в тюрьме города Рустави и не намерен ее прекращать, сообщил его личный врач Николоз Кипшидзе после посещения политика в камере. По его словам, Саакашвили похудел, у него анемия. Пока медикаментозная помощь ему не назначена, но она потребуется со следующей недели. При этом, врач не подтвердил распространенную пенитенциарной Службой информацию о том, что Саакашвили начал принимать пищу, в том числе мед и натуральные соки. Кипшидзе подчеркнул, что он пьет только соки и воду.

Экс-президент вернулся в Грузию впервые за последние восемь лет, перед местными выборами и 1 октября был арестован. Ранее он был на родине заочно приговорен к реальным срокам по двум уголовным делам. Теперь его еще обвинили в незаконном пересечении границы. Саакашвили считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.