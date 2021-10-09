Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд посетит 11 октября Москву. Она планирует встретиться с российскими должностными лицами высокого ранга и обсудить ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Госдепартамента. Затем Нуланд посетит Бейрут и Лондон.