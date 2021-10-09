Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд посетит 11 октября Москву. Она планирует встретиться с российскими должностными лицами высокого ранга и обсудить ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Госдепартамента. Затем Нуланд посетит Бейрут и Лондон.
2021-10-09T02:09:58+03:00
2021-10-09T02:09:58+03:00
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02:09, 09 октября 2021
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