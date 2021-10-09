Трем уроженцам Дагестана, избившим пассажира в московском метро, предъявили обвинения в покушении на убийство и угрозе применения насилия в отношении представителей власти. Об этом сообщает Следственный комитет. По данным следствия, 4 октября трое молодых людей оскорбляли женщин в вагоне поезда и угрожали им насилием. Когда находившийся рядом Роман Коваленко сделал им замечание, обвиняемые начали его избивать. После этого злоумышленники пытались скрыться с места происшествия, но были задержаны полицией.
2021-10-09T02:08:52+03:00
2021-10-09T02:08:52+03:00
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02:08, 09 октября 2021
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