Трем уроженцам Дагестана, избившим пассажира в московском метро, предъявили обвинения в покушении на убийство и угрозе применения насилия в отношении представителей власти. Об этом сообщает Следственный комитет. По данным следствия, 4 октября трое молодых людей оскорбляли женщин в вагоне поезда и угрожали им насилием. Когда находившийся рядом Роман Коваленко сделал им замечание, обвиняемые начали его избивать. После этого злоумышленники пытались скрыться с места происшествия, но были задержаны полицией.