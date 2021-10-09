Пользователи вновь пожаловались на сбой в работе Instagram, Facebook и WhatsApp. Сообщения стали поступать после 10 вечера по московскому времени, следует из данных сайта Downdetector. В основном с трудностями столкнулись жители Москвы, Киева, а также пользователи из США, Канады, Хорватии, Австрии, Германии и Италии. Позже Facebook подтвердил, что некоторые пользователи «испытывают проблемы с доступом» к соцсетям и приложениям, принадлежащим компании. Там заверили, что к настоящему моменту неполадки устранены.

4 октября произошел глобальный сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, который продолжался более 6 часов. Всего это затронуло почти 2,7 миллиарда пользователей по всему миру. Facebook объяснил случившееся неудачными изменениями конфигурации магистральных маршрутизаторов, которые распределяют трафик между центрами обработки данных.