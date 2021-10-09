Правительство разрешило повысить на четверть стоимость капремонта многоквартирных жилых домов. Такое решение принято из-за роста цен на строительные материалы. Речь идет об уже заключенных госконтрактах, по которым уже ведутся работы. До конца года они могут быть пересмотрены по соглашению сторон. Размер ежемесячных взносов на капитальный ремонт, которые платят собственники квартир, пока остается прежним. Однако, по данным агентства «Прайм», в дальнейшем плата может быть повышена, чтобы региональные операторы компенсировали расходы.
2021-10-09T01:08:14+03:00
2021-10-09T01:08:14+03:00
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01:08, 09 октября 2021
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