Паспорт, мышь и спортивная форма были в рюкзаке, в хищении которого заподозрили сотрудников посольства США в Москве

Паспорт, компьютерная мышь и спортивная форма были в рюкзаке, в хищении которого столичная полиция заподозрила трех административно-технических сотрудников посольства США в Москве. Об этом рассказал сам потерпевший, детский психолог Дмитрий Корнилов. Ранее в пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что в полицию поступило заявление о краже. Потерпевший сообщил, что в помещении кафе на улице Сретенке был похищен рюкзак с личными вещами. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Полицейским удалось установить троих подозреваемых. Ими оказались военнослужащие корпуса морской пехоты США в возрасте от 21 до 26 лет. Профильное подразделение МВД через МИД инициировано направление в адрес посольства США в Москве ноты с требованием снять с иностранцев дипломатический иммунитет для проведения необходимых следственных действий и возможного привлечения их к уголовной ответственности в соответствии с российским законодательством.
2021-10-09T01:07:32+03:00
2021-10-09T01:07:32+03:00
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01:07, 09 октября 2021
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