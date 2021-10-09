Российские власти пополнили реестр «СМИ — иностранных агентов». В него внесли еще девять человек и три организации. В их числе расследовательский проект Bellingcat, известный, в том числе материалами о причастности сотрудников ФСБ к отравлениям политиков Алексея Навального и Владимира Кара-Мурзы, а также писателя Дмитрия Быкова. В список также попали компания-учредитель издания «Кавказский узел» и компания-владелец издания M.News.

Среди физических лиц «иноагентами» названы — Галина Арапова — директор «Центра защиты прав СМИ» (ранее уже признанного «иноагентом»), Евгений Симонов — эколог, координатор коалиции «Реки без границ», внук поэта и писателя Константина Симонова, и еще семеро журналистов, некоторые из которых сотрудничали с изданием «Проект», который был признан «нежелательной» организацией.