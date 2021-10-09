В Чехии сегодня завершаются парламентские выборы

От их исхода зависит состав будущего правительства и имя премьера.

Начавшиеся в пятницу выборы должны показать, насколько чехи хотят перемен. Перспектива для Андрея Бабиша остаться во главе правительства не кажется политологам и социологам такой уж вероятной. С одной стороны, социал-демократы, его партнеры по коалиции могут не взять пятипроцентный барьер и не попадут в Палату представителей. С другой – упоминание премьера в недавно опубликованном «досье Пандоры» могло навредить его движению ANO.

Обеспечивший экономический рост кабинет Бабиша с началом пандемии столкнулся с серьезными проблемами. После увеличения пенсий и зарплат бюджетникам чехи столкнулись с резким подорожанием недвижимости и ростом инфляции. Пессимисты даже прогнозируют сокращение зарплат и урезание социальных выплат. Главные оппоненты правящей коалиции – союз Пиратской партии с движением «Старосты и независимые».

Избирательные участки закроются в 15 часов по московскому времени.