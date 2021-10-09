В России с начала пандемии, по подсчетам издания РБК, умерли с коронавирусом более 400 тысяч человек

СМИ ссылается на свежие сведения Росстата, по которым с января этого года скончались 250 тысяч инфицированных. Реальные показатели могут быть еще выше, отметил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» независимый демограф Алексей Ракша.



В последние дни официальная суточная смертность постоянно растет и достигает максимальных значений с начала пандемии. По данным оперативного штаба, за последние сутки умерли 936 человек.