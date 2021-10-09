Издания Bellingcat и Кавказский узел, а также ряд журналистов и известный эколог попали в реестр СМИ-иноагентов

Иностранными агентами Минюст признал в частности журналиста телеканала Дождь Даниила Сотникова, корреспондента Русской службы BBC Андрея Захарова, сотрудницу телеканала Настоящее время Елизавету Сурначёву. Все трое ранее были связаны с интернет-изданием Проект, известным громкими расследованиями и в итоге объявленным нежелательной организацией. В список СМИ-иноагентов Минюст включил журналистов Радио свобода и одного из проектов радиостанции Север.реалии Татьяну Вольтскую, Екатерину Клепиковскую и Елену Соловьёву, а также директора Центра защиты прав СМИ Галину Арапову, которая многие годы отстаивает права журналистов. В реестре оказался и эколог Евгений Симонов из организации «Реки без границ», которая занимается проблемами Байкала и Амура. Расследовательский проект Bellingcat, который вместе с несколькими СМИ пришёл к выводу, что Алексей Навальный в августе прошлого года был отравлен сотрудниками ФСБ, тоже вчера был объявлен иноагентом, как и интернет-издание Кавказский узел. Отметим, что Дождь, Настоящее время, Радио свобода, Север.реалии и Центр защиты прав СМИ власти считают иностранными агентами.

В общей сложности в списке СМИ-иноагентов сейчас уже 85 изданий и журналистов.