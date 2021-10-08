В Чили в связи с публикацией так называемого «досье Пандоры» открыто расследование в отношении президента страны

В обнародованных документах была раскрыта схема с продажей долей детей главы государства Себастьяна Пиньеры в горнодобывающей компании близкому к нему предпринимателю. Как сообщило агентство AFP, прокуратура решила расследовать сделку из-за того, что она могла быть связана со взяткой и возможными налоговыми преступлениями.

