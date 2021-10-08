МИД потребовал снять дипломатический иммунитет с трех сотрудников посольства США из-за кражи рюкзака

По данным источника «Интерфакса» в полиции, в этом подозреваются трое морских пехотинцев из охраны дипмиссии, которые, как утверждается, были в баре пьяными. Им грозит до 5 лет заключения. МИД требует привлечь их к ответственности, либо они должны покинуть страну, передает «Интерфакс». Ранее российские власти запретили американскому посольству нанимать россиян или граждан третьих стран. Из-за возникшей нехватки персонала дипмиссия перестала оформлять неиммиграционные визы.
2021-10-08T23:01:45+03:00
2021-10-08T23:01:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:01, 08 октября 2021
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