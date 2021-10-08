Грузинские власти заявили, что бывший президент Михаил Саакашвили в тюрьме начал есть мед и пить соки

Неделю назад политик объявил голодовку в знак протеста против своего задержания. Саакашвили вернулся на родину впервые за 8 лет, несмотря на то, что ранее его заочно приговорили в Грузии суммарно к 9 годам заключения, по двум делам приговоры еще не вынесены. Сакашвили приехал в преддверие местных выборов и призывал к массовым протестам. В правительстве Украины заявили, что будут добиваться освобождения своего гражданина.
2021-10-08T22:32:33+03:00
2021-10-08T22:35:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:32, 08 октября 2021
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