В работе «Фейсбука» и «Инстаграма» наблюдается второй сбой за неделю

Пользователи жалуются на неполадки во многих странах, в том числе в России, свидетельствуют данные портала Downdetector, который отслеживает работу сетевых ресурсов. В частности, «Инстаграм» не публикует новые фото. В понедельник «Фейсбук», а также принадлежащие соцсети «Инстаграм» и мессенджер «Вотсап» не работали 6 часов. В «Фейсбуке» сказали, что виноваты не хакеры, а ошибки в настройках оборудования.
2021-10-08T22:32:00+03:00
2021-10-08T22:32:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:32, 08 октября 2021
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