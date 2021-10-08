В работе «Фейсбука» и «Инстаграма» наблюдается второй сбой за неделю

Пользователи жалуются на неполадки во многих странах, в том числе в России, свидетельствуют данные портала Downdetector, который отслеживает работу сетевых ресурсов. В частности, «Инстаграм» не публикует новые фото. В понедельник «Фейсбук», а также принадлежащие соцсети «Инстаграм» и мессенджер «Вотсап» не работали 6 часов. В «Фейсбуке» сказали, что виноваты не хакеры, а ошибки в настройках оборудования.