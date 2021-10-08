В реестр СМИ-иноагентов попал внук советского поэта Константина Симонова

Это эколог Евгений Симонов из организации «Реки без границ», занимающийся проблемой Байкала и Амура, пишет «Новая газета». Всего в перечень иноагентов Минюст внес 9 человек, большинство из которых журналисты, а также издание «Кавказский узел» и расследовательскую группу Bellindcat.